NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in NOVA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden NOVA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die NOVA-Aktie 11,82 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,460 NOVA-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.09.2026 3 258,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 385,20 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3 158,88 Prozent zugenommen.

Der NOVA-Wert an der Börse wurde auf 12,23 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at