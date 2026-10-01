NOVA Aktie
WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571
|NOVA-Investment
|
01.10.2026 10:03:17
NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden NOVA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die NOVA-Aktie 11,82 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,460 NOVA-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.09.2026 3 258,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 385,20 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3 158,88 Prozent zugenommen.
Der NOVA-Wert an der Börse wurde auf 12,23 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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