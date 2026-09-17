NOVA Aktie
WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571
|Lohnende NOVA-Investition?
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17.09.2026 10:03:26
NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 17.09.2023 wurde das NOVA-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die NOVA-Anteile bei 112,47 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die NOVA-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,891 NOVA-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.09.2026 3 016,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 339,25 USD belief. Mit einer Performance von +201,64 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
NOVA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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