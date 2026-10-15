NOVA Aktie

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WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571

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Investmentbeispiel 15.10.2026 10:03:22

NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren NOVA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 15.10.2023 wurde das NOVA-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die NOVA-Aktie bei 106,06 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die NOVA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 94,286 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 331,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31 244,58 USD wert. Damit wäre die Investition 212,45 Prozent mehr wert.

Insgesamt war NOVA zuletzt 10,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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