NOVA Aktie

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WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571

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Investmentbeispiel 12.11.2026 10:03:23

NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren NOVA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.11.2023 wurde das NOVA-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die NOVA-Aktie bei 111,75 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NOVA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,895 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 340,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 304,81 USD wert. Damit wäre die Investition 204,81 Prozent mehr wert.

Insgesamt war NOVA zuletzt 10,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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