NOVA-Performance 12.02.2026 10:03:36

NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in NOVA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit NOVA-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die NOVA-Aktie an diesem Tag bei 83,86 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,192 NOVA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 567,41 USD, da sich der Wert eines NOVA-Anteils am 11.02.2026 auf 475,83 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +467,41 Prozent.

NOVA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

