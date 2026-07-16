NOVA Aktie
WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571
|Lohnender NOVA-Einstieg?
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16.07.2026 10:03:23
NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden NOVA-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen NOVA-Anteile an diesem Tag bei 275,46 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das NOVA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,630 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 15.07.2026 1 715,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 472,48 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 71,52 Prozent.
Alle NOVA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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