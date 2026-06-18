NOVA Aktie

NOVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571

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Frühes Investment 18.06.2026 10:04:37

NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NOVA von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in NOVA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die NOVA-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 232,05 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,431 NOVA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des NOVA-Papiers auf 554,42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 238,92 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 138,92 Prozent angezogen.

NOVA wurde am Markt mit 17,49 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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