NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das NOVA-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 10,28 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die NOVA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,728 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 336,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 271,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3 171,79 Prozent erhöht.
Alle NOVA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
