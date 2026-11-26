NOVA Aktie
WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571
|Performance unter der Lupe
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26.11.2026 10:03:22
NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NOVA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 26.11.2016 wurde die NOVA-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die NOVA-Aktie letztlich bei 12,55 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die NOVA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 796,813 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 235 155,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 295,12 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 2 251,55 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von NOVA belief sich zuletzt auf 9,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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