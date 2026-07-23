NOVA Aktie

NOVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571

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Performance im Blick 23.07.2026 10:03:24

NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NOVA von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NOVA-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die NOVA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das NOVA-Papier 114,62 USD wert. Bei einem NOVA-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 87,245 NOVA-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.07.2026 gerechnet (454,42 USD), wäre die Investition nun 39 645,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 296,46 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für NOVA eine Börsenbewertung in Höhe von 14,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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