NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NOVA von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in NOVA gewesen.

Das NOVA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das NOVA-Papier bei 70,88 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das NOVA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 141,084 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.12.2025 auf 300,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42 459,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 324,59 Prozent gesteigert.

NOVA wurde am Markt mit 9,70 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at