NOVA-Investition im Blick 15.01.2026 10:03:27

NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NOVA von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in NOVA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 15.01.2021 wurde die NOVA-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 78,16 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NOVA-Aktie investiert, befänden sich nun 127,943 NOVA-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.01.2026 gerechnet (413,04 USD), wäre die Investition nun 52 845,45 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 428,45 Prozent gleich.

NOVA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,36 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

