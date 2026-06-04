NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NOVA von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in NOVA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der NOVA-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 102,73 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die NOVA-Aktie investierten, hätten nun 9,734 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.06.2026 gerechnet (530,04 USD), wäre die Investition nun 5 159,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 415,95 Prozent vermehrt.

NOVA wurde am Markt mit 16,62 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at