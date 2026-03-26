NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NOVA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in NOVA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 26.03.2025 wurden NOVA-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die NOVA-Aktie an diesem Tag bei 201,04 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die NOVA-Aktie investiert hat, hat nun 0,497 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 239,40 USD, da sich der Wert einer NOVA-Aktie am 25.03.2026 auf 481,28 USD belief. Mit einer Performance von +139,40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für NOVA eine Börsenbewertung in Höhe von 15,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at