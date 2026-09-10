NOVA Aktie
WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571
|NOVA-Investition
|
10.09.2026 10:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NOVA von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der NOVA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 278,15 USD. Bei einem Investment von 100 USD in NOVA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,360 NOVA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 373,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,41 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,41 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von NOVA belief sich zuletzt auf 11,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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