NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NOVA von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in NOVA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der NOVA-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 278,15 USD. Bei einem Investment von 100 USD in NOVA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,360 NOVA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 373,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,41 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,41 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von NOVA belief sich zuletzt auf 11,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at