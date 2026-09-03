NOVA Aktie
WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571
|Lohnendes NOVA-Investment?
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03.09.2026 10:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NOVA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das NOVA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 11,87 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 842,460 NOVA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 294 524,01 USD, da sich der Wert eines NOVA-Papiers am 02.09.2026 auf 349,60 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2 845,24 Prozent.
Zuletzt ergab sich für NOVA eine Börsenbewertung in Höhe von 10,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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