NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NOVA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in NOVA-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das NOVA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 11,87 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 842,460 NOVA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 294 524,01 USD, da sich der Wert eines NOVA-Papiers am 02.09.2026 auf 349,60 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2 845,24 Prozent.

Zuletzt ergab sich für NOVA eine Börsenbewertung in Höhe von 10,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at