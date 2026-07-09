NOVA Aktie
WKN: 937092 / ISIN: IL0010845571
|Langfristige Performance
|
09.07.2026 10:03:25
NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in NOVA von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das NOVA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 11,05 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die NOVA-Aktie investiert, befänden sich nun 9,050 NOVA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.07.2026 auf 451,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 090,41 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3 990,41 Prozent.
Alle NOVA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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