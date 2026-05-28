NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NOVA-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in NOVA-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden NOVA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 111,52 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das NOVA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,897 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.05.2026 459,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 512,15 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 359,24 Prozent erhöht.

Der NOVA-Wert an der Börse wurde auf 16,77 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at