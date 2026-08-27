NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in NOVA von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen NOVA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das NOVA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 100,65 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das NOVA-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,935 NOVA-Anteilen. Die gehaltenen NOVA-Aktien wären am 26.08.2026 3 639,84 USD wert, da der Schlussstand 366,35 USD betrug. Mit einer Performance von +263,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

NOVA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,71 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at