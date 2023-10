NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes O Reilly Automotive-Investment abgeworfen

Vor Jahren in O Reilly Automotive eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem O Reilly Automotive-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 127,04 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 78,715 O Reilly Automotive-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 70 906,80 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Anteils am 05.10.2023 auf 900,80 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 609,07 Prozent gesteigert.

O Reilly Automotive erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 53,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at