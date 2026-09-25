O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|O Reilly Automotive-Investition
|
25.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren eingefahren
Am 25.09.2021 wurden O Reilly Automotive-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren O Reilly Automotive-Anteile 41,70 USD wert. Bei einem O Reilly Automotive-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,979 O Reilly Automotive-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 067,97 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Papiers am 24.09.2026 auf 86,24 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 106,80 Prozent.
Jüngst verzeichnete O Reilly Automotive eine Marktkapitalisierung von 69,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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