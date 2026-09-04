NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die O Reilly Automotive-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das O Reilly Automotive-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das O Reilly Automotive-Papier bei 18,84 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hat, hat nun 53,082 Anteile im Depot. Die gehaltenen O Reilly Automotive-Papiere wären am 03.09.2026 4 638,33 USD wert, da der Schlussstand 87,38 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 363,83 Prozent gleich.

Am Markt war O Reilly Automotive jüngst 70,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at