O Reilly Automotive Aktie

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WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077

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Hochrechnung 04.09.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die O Reilly Automotive-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das O Reilly Automotive-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das O Reilly Automotive-Papier bei 18,84 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hat, hat nun 53,082 Anteile im Depot. Die gehaltenen O Reilly Automotive-Papiere wären am 03.09.2026 4 638,33 USD wert, da der Schlussstand 87,38 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 363,83 Prozent gleich.

Am Markt war O Reilly Automotive jüngst 70,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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