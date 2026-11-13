O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|Rentable O Reilly Automotive-Anlage?
|
13.11.2026 16:03:12
NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der O Reilly Automotive-Aktie statt. Diesen Tag beendete die O Reilly Automotive-Aktie bei 66,39 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 150,614 O Reilly Automotive-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der O Reilly Automotive-Aktie auf 91,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 790,26 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +37,90 Prozent.
Am Markt war O Reilly Automotive jüngst 72,59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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