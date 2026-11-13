NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in O Reilly Automotive-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der O Reilly Automotive-Aktie statt. Diesen Tag beendete die O Reilly Automotive-Aktie bei 66,39 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 150,614 O Reilly Automotive-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der O Reilly Automotive-Aktie auf 91,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 790,26 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +37,90 Prozent.

Am Markt war O Reilly Automotive jüngst 72,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at