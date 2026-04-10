O Reilly Automotive Aktie

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WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077

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Lukrativer O Reilly Automotive-Einstieg? 10.04.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in O Reilly Automotive eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 10.04.2021 wurde das O Reilly Automotive-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 34,45 USD. Bei einem O Reilly Automotive-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,030 O Reilly Automotive-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.04.2026 auf 94,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 740,41 USD wert. Mit einer Performance von +174,04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der O Reilly Automotive-Wert an der Börse wurde auf 78,31 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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