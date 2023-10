NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen O Reilly Automotive-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem O Reilly Automotive-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 326,08 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,667 O Reilly Automotive-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 921,64 USD gerechnet, wäre die Investition nun 28 264,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 182,64 Prozent gesteigert.

O Reilly Automotive wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52,83 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at