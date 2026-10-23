NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die O Reilly Automotive-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden O Reilly Automotive-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das O Reilly Automotive-Papier 44,24 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investierten, hätten nun 226,050 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 796,60 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Papiers am 22.10.2026 auf 92,00 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 20 796,60 USD entspricht einer Performance von +107,97 Prozent.

Zuletzt ergab sich für O Reilly Automotive eine Börsenbewertung in Höhe von 72,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at