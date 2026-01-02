O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|Frühe Investition
|
02.01.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem O Reilly Automotive-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 79,18 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das O Reilly Automotive-Papier investiert hätte, befänden sich nun 126,293 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 519,23 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Anteils am 31.12.2025 auf 91,21 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +15,19 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von O Reilly Automotive bezifferte sich zuletzt auf 77,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|O Reilly Automotive Inc
|76,98
|-0,70%
