WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077

Frühe Investition 02.01.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in O Reilly Automotive-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem O Reilly Automotive-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 79,18 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das O Reilly Automotive-Papier investiert hätte, befänden sich nun 126,293 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 519,23 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Anteils am 31.12.2025 auf 91,21 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +15,19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von O Reilly Automotive bezifferte sich zuletzt auf 77,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

O Reilly Automotive Inc 76,98 -0,70% O Reilly Automotive Inc

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

