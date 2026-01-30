O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|O Reilly Automotive-Anlage
|
30.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der O Reilly Automotive-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 87,34 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hat, hat nun 1,145 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.01.2026 auf 98,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,17 Prozent gesteigert.
O Reilly Automotive markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 85,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu O Reilly Automotive Inc
Analysen zu O Reilly Automotive Inc
Aktien in diesem Artikel
|O Reilly Automotive Inc
|82,78
|0,22%
