NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in O Reilly Automotive abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in O Reilly Automotive-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das O Reilly Automotive-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 125,75 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investierten, hätten nun 0,795 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der O Reilly Automotive-Aktie auf 936,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 744,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 644,84 Prozent vermehrt.

Alle O Reilly Automotive-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at