O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|Profitable O Reilly Automotive-Anlage?
|
23.01.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine O Reilly Automotive-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
O Reilly Automotive-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das O Reilly Automotive-Papier bei 15,96 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die O Reilly Automotive-Aktie investiert, befänden sich nun 626,462 O Reilly Automotive-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.01.2026 auf 98,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61 944,52 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 519,45 Prozent erhöht.
O Reilly Automotive wurde jüngst mit einem Börsenwert von 83,44 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu O Reilly Automotive Inc
Analysen zu O Reilly Automotive Inc
Aktien in diesem Artikel
|O Reilly Automotive Inc
|83,86
|-0,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.