O Reilly Automotive-Anlage im Blick 06.02.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine O Reilly Automotive-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen O Reilly Automotive-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das O Reilly Automotive-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das O Reilly Automotive-Papier bei 53,96 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,531 O Reilly Automotive-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des O Reilly Automotive-Papiers auf 92,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 720,80 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 72,08 Prozent.

Am Markt war O Reilly Automotive jüngst 78,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

O Reilly Automotive Inc

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

