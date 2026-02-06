O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|O Reilly Automotive-Anlage im Blick
|
06.02.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine O Reilly Automotive-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das O Reilly Automotive-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das O Reilly Automotive-Papier bei 53,96 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,531 O Reilly Automotive-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des O Reilly Automotive-Papiers auf 92,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 720,80 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 72,08 Prozent.
Am Markt war O Reilly Automotive jüngst 78,58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu O Reilly Automotive Inc
Analysen zu O Reilly Automotive Inc
Aktien in diesem Artikel
|O Reilly Automotive Inc
|79,56
|1,14%
