NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine O Reilly Automotive-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen O Reilly Automotive-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das O Reilly Automotive-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das O Reilly Automotive-Papier bei 53,96 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,531 O Reilly Automotive-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des O Reilly Automotive-Papiers auf 92,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 720,80 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 72,08 Prozent.

Am Markt war O Reilly Automotive jüngst 78,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at