O Reilly Automotive Aktie

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WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077

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Lohnendes O Reilly Automotive-Investment? 06.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätte eine Investition in O Reilly Automotive von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in O Reilly Automotive eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der O Reilly Automotive-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das O Reilly Automotive-Papier an diesem Tag 95,00 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10,526 O Reilly Automotive-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2026 gerechnet (91,49 USD), wäre die Investition nun 963,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,69 Prozent verringert.

Am Markt war O Reilly Automotive jüngst 74,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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