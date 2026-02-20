NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem O Reilly Automotive-Investment von vor 10 Jahren verdient

O Reilly Automotive Aktie
Am 20.02.2016 wurde die O Reilly Automotive-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,19 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die O Reilly Automotive-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,818 O Reilly Automotive-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.02.2026 547,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 94,17 USD belief. Mit einer Performance von +447,84 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
O Reilly Automotive wurde am Markt mit 78,29 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
