NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem O Reilly Automotive-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der O Reilly Automotive-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 61,96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,614 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 137,02 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Anteils am 17.09.2026 auf 84,89 USD belief. Mit einer Performance von +37,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von O Reilly Automotive bezifferte sich zuletzt auf 67,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at