O Reilly Automotive Aktie

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WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077

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Lohnende O Reilly Automotive-Anlage? 18.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem O Reilly Automotive-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren O Reilly Automotive-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der O Reilly Automotive-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 61,96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,614 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 137,02 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Anteils am 17.09.2026 auf 84,89 USD belief. Mit einer Performance von +37,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von O Reilly Automotive bezifferte sich zuletzt auf 67,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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