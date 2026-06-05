O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|O Reilly Automotive-Performance
|
05.06.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem O Reilly Automotive-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 05.06.2021 wurde das O Reilly Automotive-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 35,11 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investierten, hätten nun 2,849 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 88,40 USD gerechnet, wäre die Investition nun 251,81 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 151,81 Prozent zugenommen.
Insgesamt war O Reilly Automotive zuletzt 72,10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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