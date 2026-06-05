NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem O Reilly Automotive-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in O Reilly Automotive-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 05.06.2021 wurde das O Reilly Automotive-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 35,11 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investierten, hätten nun 2,849 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 88,40 USD gerechnet, wäre die Investition nun 251,81 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 151,81 Prozent zugenommen.

Insgesamt war O Reilly Automotive zuletzt 72,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at