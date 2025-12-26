O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|Langfristige Investition
|
26.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in O Reilly Automotive von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde die O Reilly Automotive-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 16,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 591,903 O Reilly Automotive-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 54 691,81 USD, da sich der Wert einer O Reilly Automotive-Aktie am 24.12.2025 auf 92,40 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 446,92 Prozent zugenommen.
O Reilly Automotive erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 78,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu O Reilly Automotive Incmehr Nachrichten
Analysen zu O Reilly Automotive Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|O Reilly Automotive Inc
|77,52
|-0,87%