NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in O Reilly Automotive von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in O Reilly Automotive-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die O Reilly Automotive-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 16,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 591,903 O Reilly Automotive-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 54 691,81 USD, da sich der Wert einer O Reilly Automotive-Aktie am 24.12.2025 auf 92,40 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 446,92 Prozent zugenommen.

O Reilly Automotive erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 78,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at