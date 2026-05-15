O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|O Reilly Automotive-Performance im Blick
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15.05.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in O Reilly Automotive von vor 10 Jahren verdient
Am 15.05.2016 wurde das O Reilly Automotive-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 17,21 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,809 O Reilly Automotive-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 520,95 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Anteils am 14.05.2026 auf 89,68 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +420,95 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von O Reilly Automotive bezifferte sich zuletzt auf 74,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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