NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in O Reilly Automotive von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die O Reilly Automotive-Aktie Investoren gebracht.

Am 15.05.2016 wurde das O Reilly Automotive-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 17,21 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,809 O Reilly Automotive-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 520,95 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Anteils am 14.05.2026 auf 89,68 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +420,95 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von O Reilly Automotive bezifferte sich zuletzt auf 74,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at