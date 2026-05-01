NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in O Reilly Automotive von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in O Reilly Automotive eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die O Reilly Automotive-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 61,97 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in O Reilly Automotive-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,136 O Reilly Automotive-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 99,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 603,92 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,39 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte O Reilly Automotive einen Börsenwert von 76,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at