O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|Rentable O Reilly Automotive-Anlage?
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01.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in O Reilly Automotive von vor 3 Jahren verdient
Die O Reilly Automotive-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 61,97 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in O Reilly Automotive-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,136 O Reilly Automotive-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 99,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 603,92 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,39 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte O Reilly Automotive einen Börsenwert von 76,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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