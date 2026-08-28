O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|Langfristige Performance
|
28.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden O Reilly Automotive-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen O Reilly Automotive-Anteile letztlich bei 39,46 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,534 O Reilly Automotive-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 87,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 222,58 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 122,58 Prozent.
Insgesamt war O Reilly Automotive zuletzt 72,43 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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