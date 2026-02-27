NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in O Reilly Automotive von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in O Reilly Automotive-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem O Reilly Automotive-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 90,23 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,083 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der O Reilly Automotive-Aktie auf 91,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 012,18 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1,22 Prozent vermehrt.

O Reilly Automotive markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 77,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at