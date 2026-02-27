O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|Lukrativer O Reilly Automotive-Einstieg?
|
27.02.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in O Reilly Automotive von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem O Reilly Automotive-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 90,23 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,083 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der O Reilly Automotive-Aktie auf 91,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 012,18 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1,22 Prozent vermehrt.
O Reilly Automotive markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 77,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu O Reilly Automotive Inc
Analysen zu O Reilly Automotive Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|O Reilly Automotive Inc
|79,34
|2,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.