NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Verlust hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in O Reilly Automotive-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden O Reilly Automotive-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die O Reilly Automotive-Aktie an diesem Tag bei 94,91 USD. Bei einem O Reilly Automotive-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 105,365 O Reilly Automotive-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des O Reilly Automotive-Papiers auf 92,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 722,05 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 722,05 USD entspricht einer negativen Performance von 2,78 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von O Reilly Automotive bezifferte sich zuletzt auf 77,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at