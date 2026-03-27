O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|O Reilly Automotive-Investition im Blick
|
27.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Verlust hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden O Reilly Automotive-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die O Reilly Automotive-Aktie an diesem Tag bei 94,91 USD. Bei einem O Reilly Automotive-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 105,365 O Reilly Automotive-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des O Reilly Automotive-Papiers auf 92,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 722,05 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 722,05 USD entspricht einer negativen Performance von 2,78 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von O Reilly Automotive bezifferte sich zuletzt auf 77,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!