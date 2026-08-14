O Reilly Automotive Aktie

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WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077

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Langfristige Anlage 14.08.2026 16:03:49

NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Verlust hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in O Reilly Automotive-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die O Reilly Automotive-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die O Reilly Automotive-Aktie bei 101,50 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,852 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 92,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 912,12 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -8,79 Prozent.

Der O Reilly Automotive-Wert an der Börse wurde auf 74,69 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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