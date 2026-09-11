NASDAQ Composite Index-Papier O Reilly Automotive-Aktie: So viel Verlust hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in O Reilly Automotive-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurden O Reilly Automotive-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 107,82 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investierten, hätten nun 92,747 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 85,51 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 930,81 USD wert. Mit einer Performance von -20,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete O Reilly Automotive eine Marktkapitalisierung von 69,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at