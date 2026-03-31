NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Old Dominion Freight Line-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Old Dominion Freight Line-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Old Dominion Freight Line-Anteile bei 23,21 USD. Bei einem Old Dominion Freight Line-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,091 Old Dominion Freight Line-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.03.2026 gerechnet (189,75 USD), wäre die Investition nun 8 176,53 USD wert. Mit einer Performance von +717,65 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Old Dominion Freight Line belief sich zuletzt auf 39,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at