NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Old Dominion Freight Line-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Old Dominion Freight Line-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 184,97 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investierten, hätten nun 0,541 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 06.07.2026 auf 216,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,01 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 17,01 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Old Dominion Freight Line belief sich jüngst auf 45,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at