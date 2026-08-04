NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Old Dominion Freight Line-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Old Dominion Freight Line-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 203,56 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,913 Anteilen. Die gehaltenen Old Dominion Freight Line-Anteile wären am 03.08.2026 1 039,13 USD wert, da der Schlussstand 211,52 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,91 Prozent gesteigert.

Old Dominion Freight Line wurde jüngst mit einem Börsenwert von 44,18 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at