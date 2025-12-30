NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Old Dominion Freight Line gewesen.

Die Old Dominion Freight Line-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 96,81 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,330 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 29.12.2025 1 648,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 159,56 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,82 Prozent vermehrt.

Old Dominion Freight Line war somit zuletzt am Markt 33,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at