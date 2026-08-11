NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Old Dominion Freight Line-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Old Dominion Freight Line-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 138,17 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 72,377 Old Dominion Freight Line-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.08.2026 15 383,78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 212,55 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 53,84 Prozent gesteigert.

Old Dominion Freight Line erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at