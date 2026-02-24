NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Old Dominion Freight Line eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Old Dominion Freight Line-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Old Dominion Freight Line-Papier bei 108,66 USD. Bei einem Old Dominion Freight Line-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 92,034 Old Dominion Freight Line-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Old Dominion Freight Line-Papiers auf 193,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 843,63 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 78,44 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Old Dominion Freight Line belief sich zuletzt auf 40,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at