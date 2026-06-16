NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 16.06.2021 wurden Old Dominion Freight Line-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 126,22 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investierten, hätten nun 0,792 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 15.06.2026 188,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 237,42 USD belief. Mit einer Performance von +88,10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Old Dominion Freight Line jüngst 51,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at